Sinner ‘talismano’ Morandi alle Finals | Mi hai portato fortuna E Spalletti lo abbraccia

Ildifforme.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals 2025 di Torino. Il tennista azzurro ha battuto il rivale, e ‘nuovo’ numero uno del mondo, Carlos Alcaraz in due set confermando così il titolo conquistato nel 2024, quando aveva superato Taylor Fritz all’ultimo atto. Tanti i vip sugli spalti della Inalpi Arena, che ha vissuto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner 8216talismano8217 morandi finalsL’abbraccio emozionante tra Sinner e Morandi alle Atp Finals. “Mi hai portato fortuna”, “Ti voglio molto bene” - Il cantautore bolognese ha incontrato il fuoriclasse italiano appena dopo la finale vinta a Torino contro Alcaraz. Secondo msn.com

sinner 8216talismano8217 morandi finalsGianni Morandi spiazzato da Sinner dopo la finale: “Mi hai ascoltato? Veramente? Ti voglio bene” - Al termine della finale di Torino, Gianni Morandi incontra Jannik Sinner e scopre che il campione aveva ascoltato la sua esibizione prima del match ... Segnala fanpage.it

sinner 8216talismano8217 morandi finalsGianni Morandi e l'abbraccio con Jannik Sinner: "Ti voglio molto bene" - partita, fino all'inno italiano intonato da Il Volo, con il palazzetto che si è colorato di verde, bianco ... Lo riporta msn.com

