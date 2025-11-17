Sinner e Alcaraz hanno vinto 18 tornei sui 19 disputati Hanno lasciato un solo torneo | a Rublev nel 2024 a Madrid

Jannik Sinner vince l’ultima partita di una stagione tanto affascinante quanto ripetitiva. Qualsiasi cosa per vedere un tennis che sfugga alla tediosa dinamica attuale. Tutte le strade portano inevitabilmente a questi due, e questa volta l’italiano festeggia, autore finale di un capolavoro, perfetto e infinito, come le pareti dritte di Piazza San Carlo. Carlos Alcaraz non trova la chiave (7-6(4) e 7-5, dopo 2 ore e 15 minuti), e la sesta finale dell’anno tra i due si risolve come piace al padrone di casa, con una vittoria clamorosa. Questa è casa sua, qui comanda lui. Con il suo doppio titolo Masters, il campione si unisce a Borg, Becker e Zverev, e si toglie un peso dalle spalle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

