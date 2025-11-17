Sinner dopo la vittoria a Torino esplode la festa con il suo team
La festa è esplosa a Torino nel backstage delle Atp Finals subito dopo la vittoria di Jannik Sinner. Il campione altoatesino, reduce da una stagione intensa e ricca di momenti decisivi, ha condiviso la gioia con il suo team. Al termine della finale, Sinner ha definito "incredibile" il successo ottenuto davanti al pubblico italiano, sottolineando quanto fosse speciale trionfare a Torino. Visibilmente emozionato e stanco, ha ringraziato il suo gruppo di lavoro, riconoscendo che senza di loro un risultato simile non sarebbe stato possibile. Parole che hanno anticipato l'atmosfera che si respirava dietro le quinte, dove la tensione si è subito trasformata in entusiasmo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
