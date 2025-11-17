Sinner celebrato dalla stampa estera Per i francesi è intraitable; BBC | Tiene al guinzaglio Alcaraz

Giornata di celebrazioni per Jannik Sinner sulla stampa italiana e straniera. I più importanti giornali sportivi e generalisti nel Bel Paese hanno dato grande rilevanza alla vittoria dell’altoatesino ieri nell’atto conclusivo delle ATP Finals contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). Un’affermazione col punteggio di 7-6 (4) 7-5 contro l’iberico, che dà un seguito al dominio di Jannik sui campi indoor (31 vittorie consecutive) e gli ha permesso di bissare il successo a Torino, senza perdere alcun incontro e set, come fatto da Ivan Lendl tra il 1985 e il 1986. E così anche da parte dei colleghi stranieri non sono mancati gli apprezzamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

