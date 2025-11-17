Sinner bagno nello spumante | la festa vista dalla bottiglia
La vittoria a Torino di Jannik Sinner è stata festeggiata dal suo team con fiumi di spumante, prodotto locale. L'Atp, sul suo account Instagram, ha pubblicato queste immagini riprese con una telecamerina piazzata proprio sulla bottiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
