Sinner accorcia | il numero 1 di Alcaraz è a 550 punti Ecco come e quando potrà tornare al comando

La corsa al primo posto ripartirà subito nel 2026: si ripartirà con lo spagnolo a quota 12.050 punti e l'azzurro a 11.500. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner accorcia: il numero 1 di Alcaraz è a 550 punti. Ecco come e quando potrà tornare al comando

Argomenti simili trattati di recente

De Minaur si guadagna una palla break per accorciare il risultato ma…ACE di Sinner! 5-1 per l’italiano, ad un game dalla finale Vai su X

Sinner si ferma durante l’allenamento per vedere uno scambio del tie break di Bolelli e Vavassori - facebook.com Vai su Facebook

Sinner accorcia: il numero 1 di Alcaraz è a 550 punti. Ecco come e quando potrà tornare al comando - La corsa al primo posto ripartirà subito nel 2026: si ripartirà con lo spagnolo a quota 12. Riporta msn.com

Sinner numero 1 del mondo, controsorpasso in classifica: cosa cambia - Una sfida a più riprese tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e non è ancora finita con l'azzurro pronto ad un nuovo sorpasso. Come scrive diregiovani.it

Sinner, prima il gesto da numero 1 poi l’amara ammissione su Alcaraz. Jannik a sorpresa: “Vorrei la vera Davis” - Prima di battere Shelton alle ATP Finals Sinner si è voluto congratulare con Alcaraz per il numero 1 di fine anno. Secondo sport.virgilio.it