Sinner accorcia | il numero 1 di Alcaraz è a 550 punti Ecco come e quando potrà tornare al comando

Gazzetta.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa al primo posto ripartirà subito nel 2026: si ripartirà con lo spagnolo a quota 12.050 punti e l'azzurro a 11.500. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner accorcia il numero 1 di alcaraz 232 a 550 punti ecco come e quando potr224 tornare al comando

© Gazzetta.it - Sinner accorcia: il numero 1 di Alcaraz è a 550 punti. Ecco come e quando potrà tornare al comando

Argomenti simili trattati di recente

sinner accorcia numero 1Sinner accorcia: il numero 1 di Alcaraz è a 550 punti. Ecco come e quando potrà tornare al comando - La corsa al primo posto ripartirà subito nel 2026: si ripartirà con lo spagnolo a quota 12. Riporta msn.com

sinner accorcia numero 1Sinner numero 1 del mondo, controsorpasso in classifica: cosa cambia - Una sfida a più riprese tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e non è ancora finita con l'azzurro pronto ad un nuovo sorpasso. Come scrive diregiovani.it

sinner accorcia numero 1Sinner, prima il gesto da numero 1 poi l’amara ammissione su Alcaraz. Jannik a sorpresa: “Vorrei la vera Davis” - Prima di battere Shelton alle ATP Finals Sinner si è voluto congratulare con Alcaraz per il numero 1 di fine anno. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Accorcia Numero 1