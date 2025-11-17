Silenzi licenziamenti e fughe nel buio | il racconto di una deriva in Un posto al sole

Ilfoglio.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina racconta a Roberto di aver visto Vinicio in overdose, ma che ha deciso di non rovinarlo perché anche lui in fondo è una vittima di Gennaro. Ma Roberto non comprende la scelta, e insiste per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

silenzi licenziamenti e fughe nel buio il racconto di una deriva in un posto al sole

© Ilfoglio.it - Silenzi, licenziamenti e fughe nel buio: il racconto di una deriva in Un posto al sole

Altri contenuti sullo stesso argomento

silenzi licenziamenti fughe buioSilenzi, licenziamenti e fughe nel buio: il racconto di una deriva in Un posto al sole - Tra overdose taciute, licenziamenti dolorosi e un’auto lanciata a rischio tragedia, emergono domande sulle scelte dei protagonisti e sulle figure scomparse senza spiegazione. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Silenzi Licenziamenti Fughe Buio