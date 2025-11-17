Silenzi licenziamenti e fughe nel buio | il racconto di una deriva in Un posto al sole

Marina racconta a Roberto di aver visto Vinicio in overdose, ma che ha deciso di non rovinarlo perché anche lui in fondo è una vittima di Gennaro. Ma Roberto non comprende la scelta, e insiste per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Silenzi, licenziamenti e fughe nel buio: il racconto di una deriva in Un posto al sole

Altri contenuti sullo stesso argomento

“La gestione dell’ex Ilva da parte del Governo è una vergogna nazionale: un misto di opacità, improvvisazione e silenzi – fa sapere Anna Filippetti – che condanna Taranto a morire lentamente, tra disoccupazione e incertezze.Mentre si parla di decarbonizzazi - facebook.com Vai su Facebook

Silenzi, licenziamenti e fughe nel buio: il racconto di una deriva in Un posto al sole - Tra overdose taciute, licenziamenti dolorosi e un’auto lanciata a rischio tragedia, emergono domande sulle scelte dei protagonisti e sulle figure scomparse senza spiegazione. ilfoglio.it scrive