Siena Comune e Invitalia insieme per la newco che prenderà il posto di Beko

SIENA – “ Per il sito di Siena continua l’azione sinergica fra Comune di Siena e Invitalia. Il 30 ottobre è stata costituita la newco Sviluppo Siena srl e il 27 novembre approderà in consiglio comunale l’atto di adesione alla nuova società. Contestualmente ai passaggi amministrativi richiesti per dar vita al progetto con Invitalia, stanzieremo nostre risorse per l’ingresso nella nuova società e l’aumento di capitale necessario per finanziare le opere di efficientamento e miglioramento dello stabilimento ”. Queste le parole del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, a margine del nuovo confronto avvenuto questo pomeriggio (17 novembre) al ministero delle imprese e del made in Italy sul piano industriale di Beko Europe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

