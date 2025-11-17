Sicurezza sul lavoro | lunedì nero con quattro vittime in tre regioni italiane
AGI - Lunedì nero per il lavoro in Italia con quattro vittime in tre incidenti avvenuti in Sicilia, Lazio e Calabria. Il primo episodio è avvenuto in un terreno agricolo nella frazione Zinga del comune di Casabona, nel crotonese, dove ha perso la vita un 78enne di Pallagorio, ed un operaio pakistano che si trovavano su trattore condotto dall'anziano. Il mezzo avrebbe dovuto raggiungere un terreno agricolo per raccogliere olive, ma la strada di accesso, a quanto pare, ha ceduto all'improvviso. L'anziano ha perso il controllo del trattore che è precipitato in fondo ad un burrone per oltre 100 metri causando la morte dello stesso agricoltore e di un operaio mentre una terza persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Agi.it
