Sicurezza sul lavoro | lunedì nero con quattro vittime in tre regioni italiane

Agi.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Lunedì nero per il lavoro in Italia con quattro vittime in tre incidenti avvenuti in Sicilia, Lazio e Calabria. Il primo episodio è avvenuto in un terreno agricolo nella frazione Zinga del comune di Casabona, nel crotonese, dove ha perso la vita un 78enne di Pallagorio, ed un operaio pakistano che si trovavano su trattore condotto dall'anziano. Il mezzo avrebbe dovuto raggiungere un terreno agricolo per raccogliere olive, ma la strada di accesso, a quanto pare, ha ceduto all'improvviso. L'anziano ha perso il controllo del trattore che è precipitato in fondo ad un burrone per oltre 100 metri causando la morte dello stesso agricoltore e di un operaio mentre una terza persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Agi.it

sicurezza sul lavoro luned236 nero con quattro vittime in tre regioni italiane

© Agi.it - Sicurezza sul lavoro: lunedì nero con quattro vittime in tre regioni italiane

Approfondisci con queste news

sicurezza lavoro luned236 neroUil, 'rafforzare controlli su lavoro nero e sistemi protezione' - Lavoratori in nero o irregolari, mancata formazione, irregolarità sulla sicurezza e la salute dei dipendenti. Scrive ansa.it

sicurezza lavoro luned236 neroCantiere irregolare nel Trapanese: lavoro nero, mancanza di sicurezza e .... - Prosegue l’intensa attività di vigilanza nel settore edilizio da parte del personale del Contingente INL Sicilia ... Riporta tp24.it

sicurezza lavoro luned236 neroLavoro nero, patente a crediti decurtata immediatamente - Il decreto sicurezza sul lavoro (Dl 159/2025) è intervenuto sulla disciplina della patente a crediti, prevista dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, per sanzionare in modo più pesante e immediato l’impie ... Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Lavoro Luned236 Nero