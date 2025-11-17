Si taglia un arto per intascare soldi dell'assicurazione | 69enne di Venezia condannato a 6 anni di carcere
I fatti risalgono al 2013 quando l'uomo di Marghera si auto-mutilò per truffare l'assicurazione. Condannato anche per altre frodi, dovrà scontare 5 anni e 11 mesi.
Si taglia un arto per intascare i soldi dell'assicurazione, 69enne arrestato: non era la prima volta che tentava una frode - È stato arrestato con l'accusa di "mutilazione fraudolenta della ...
