Si mette in posa accanto a un cadavere operaio di un cimitero denunciato per vilipendio | Errore ingenuo non volevo offendere nessuno

A Uggiano La Chiesa, nel Salento, la quiete di un paese che raramente finisce nelle cronache è stata incrinata da un’immagine: un uomo che posa accanto a un cadavere nel cimitero comunale. Lo scatto è circolato all’improvviso tra chat e social, fino a trasformarsi in un caso giudiziario. La diffusione della foto risale al 13 giugno scorso, ma in molti – scrive Repubblica – sostengono che non sia affatto recente. Nella foto, l’uomo sfoggia un sorriso a trentadue denti, con la mascherina abbassata sul mento e i guanti da lavoro ancora addosso. Come se per scattare quella foto, aspettata e cercata da tanto tempo, il lavoratore fosse riuscito finalmente a ricavarsi un minuto di orologio dagli impegni lavorativi. 🔗 Leggi su Open.online