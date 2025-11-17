Sgurgola Christmas bazar edizione 2025
Il borgo si illumina di magia natalizia con artigianato, laboratori per bambini e concerti. Sabato 30 novembre torna il Christmas Bazar di Sgurgola, giunto alla sua quinta edizione. Dalle 10:00, il centro storico si trasforma in un villaggio natalizio con mercatini artigianali, street food e un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
CHRISTMAS BAZAR – SGURGOLA 2025 Domenica 30 Novembre – dalle 10:00 alle 18:00 La magia del Natale arriva nel centro di Sgurgola! Idee regalo, street food, musica, luci e divertimento per grandi e piccini Gonfiabile gigante per bambin - facebook.com Vai su Facebook
Sgurgola, torna la festa dell'uva. Domani per il "Turismo delle radici" ci sarà anche Tajani - Tutto pronto nel piccolo centro lepino di Sgurgola per la Festa dell'Uva giunta alla 68esima edizione. Come scrive ilmessaggero.it