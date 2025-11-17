Sgurgola Christmas bazar edizione 2025

Il borgo si illumina di magia natalizia con artigianato, laboratori per bambini e concerti. Sabato 30 novembre torna il Christmas Bazar di Sgurgola, giunto alla sua quinta edizione. Dalle 10:00, il centro storico si trasforma in un villaggio natalizio con mercatini artigianali, street food e un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

