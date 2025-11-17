Sfida Virtus non sono concesse distrazioni
Virtus attenta al testa-coda. Appuntamento al Palaverde per la formazione di coach Dusko Ivanovic che, questa sera alle 20 scende, in campo a Treviso per affrontare la NutriBullet nel posticipo dell’ottava giornata di serie A. In un palazzetto che ricorda sfida importanti del recente passato (più in chiave Benetton che dell’attuale Treviso Basket), l’Olidata cerca il pass per prendersi la testa della classifica. Stanchi dalla doppia sfida di Eurolega contro Efes Istanbul e Barcellona, Alessandro Pajola e compagni hanno avuto giusto un paio di giorni per preparare il confronto di questa sera. E’ un vero e proprio testa-coda quello che attende in bianconeri reduci da 4 vittorie consecutive in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
