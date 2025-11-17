Settimana esplosiva al P1 | musica ospiti e tre serate tutte da ballare

Padovaoggi.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme si prepara a una settimana ricchissima, con tre appuntamenti pensati per pubblici diversi ma uniti dalla voglia di divertirsi e riempire la pista. Dalla musica latina al liscio, dalle hit anni ’80-’90-2000 fino ai dj set più energetici del weekend. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

settimana esplosiva al p1 musica ospiti e tre serate tutte da ballare

© Padovaoggi.it - Settimana esplosiva al P1: musica, ospiti e tre serate tutte da ballare

Scopri altri approfondimenti

Settimana di musica e divertimento al P1 di Abano: dal ballo liscio alla love generation - Settimana ricchissima di eventi alla discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme, che anche in questo inizio di novembre propone un calendario capace di accontentare tutti i gusti, dagli amanti del ... Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Esplosiva P1 Musica