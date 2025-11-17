Settimana corta a scuola l’assessore Conti | Ecco chi la applica e come funziona
Bologna, 17 novembre 2025 - L a settimana corta nelle scuole superiori torna sotto i riflettori, inserendosi al centro del dibattito. A sottolinearlo è l'assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, che a margine di un incontro in Regione ha spiegato come alcuni dirigenti scolastici – in particolare nell'area metropolitana di Bologna – abbiano chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di concentrare le lezioni dal lunedì al venerdì. Il tema della settimana corta posto da alcuni dirigenti scolastici. "Il tema della settimana corta mi è stato posto da alcuni dirigenti scolastici delle nostre scuole bolognesi, sia in città che in area metropolitana – ha sottolineato Conti -.
