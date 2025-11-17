Settimana corta a Bologna genitori contro la preside | Progetto non condiviso pronti a fare causa
Un liceo artistico di Bologna è diventato teatro di uno scontro tra dirigenza e famiglie sulla settimana corta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Settimana Corta al Liceo Classico Galvani, ma non per tutti! La settimana corta si diffonde nelle superiori, e ora arriva al celebre Liceo Galvani di Via Castiglione, ma in modo selettivo: SABATO LIBERO: Da settembre 2026, lo avranno solo gli studenti della - facebook.com Vai su Facebook
Liceo Arcangeli, lettera dei genitori contro la settimana corta Vai su X
Bologna, il liceo artistico vuole la settimana corta ma i genitori minacciano di fare causa: «Caos nei trasporti e squilibrio dei ritmi circadiani» - Al liceo artistico delibera prima approvata, poi annullata per raccogliere tutte le criticità sollevate dalla comunità scolastica. Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Settimana corta al liceo Galvani di Bologna, ma solo per il Classico - A stare sui banchi di via Castiglione, dal lunedì al venerdì, saranno solo gli studenti che, da s ... Scrive ilrestodelcarlino.it
La scuola vuole introdurre la settimana corta, i genitori minacciano di fare causa alla preside - Da un lato un gruppo docenti a favore, dall'altro i genitori contrari per i possibili disagi in arrivo ... Si legge su skuola.net