Settimana corta a Bologna genitori contro la preside | Progetto non condiviso pronti a fare causa

Orizzontescuola.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un liceo artistico di Bologna è diventato teatro di uno scontro tra dirigenza e famiglie sulla settimana corta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

settimana corta bologna genitoriBologna, il liceo artistico vuole la settimana corta ma i genitori minacciano di fare causa: «Caos nei trasporti e squilibrio dei ritmi circadiani» - Al liceo artistico delibera prima approvata, poi annullata per raccogliere tutte le criticità sollevate dalla comunità scolastica. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

settimana corta bologna genitoriSettimana corta al liceo Galvani di Bologna, ma solo per il Classico - A stare sui banchi di via Castiglione, dal lunedì al venerdì, saranno solo gli studenti che, da s ... Scrive ilrestodelcarlino.it

settimana corta bologna genitoriLa scuola vuole introdurre la settimana corta, i genitori minacciano di fare causa alla preside - Da un lato un gruppo docenti a favore, dall'altro i genitori contrari per i possibili disagi in arrivo ... Si legge su skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Settimana Corta Bologna Genitori