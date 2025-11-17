Sequenza sismica nel Catanese compaiono crepe davanti a una scuola | monitoraggio costante da parte dei Vigili del Fuoco

Orizzontescuola.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Catania è stata interessata questa mattina da una sequenza sismica con epicentri localizzati tra Pedara, Mascalucia e Milo. A Tremestieri Etneo sono comparse fratture evidenti sull’asfalto nello spazio davanti a una scuola, destando la preoccupazione di genitori, residenti e personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

