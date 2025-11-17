Seconda condanna per Djouamaa dopo i fatti dell' omicidio Tominaga
Il 23enne Abd Allah Djouamaa, già noto per il suo ruolo nei fatti che portarono all'omicidio Tominaga, è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per rapina. A riportare la notizia è Telefriuli. Il fatto si era consumato nel luglio 2023 a Lignano: parte di un gruppo di tre, rubò un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
