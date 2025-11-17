Se usi il trattino in una frase allora stai scrivendo con ChatGPT | OpenAI spiega come sbarazzarsene
L’indicazione di Altman sulle impostazioni di ChatGPT rilancia l’attenzione sul ruolo dei modelli generativi nel trasformare, talvolta involontariamente, le scelte stilistiche degli utenti. Forse i due punti si salveranno. 🔗 Leggi su Dday.it
