Scosse sull’Etna all’alba | due terremoti di magnitudo 2.6 e 2.4 svegliano i paesi etnei

Registrati due eventi sismici a pochi minuti di distanza. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha rilevato due scosse di terremoto sull'Etna nella notte. La prima è stata registrata alle 04:36 con una magnitudo di 2.6 nella zona di Monte Fontana, nel territorio di Milo. La seconda, alle 05:30, ha raggiunto una magnitudo di 2.4 e si è verificata nell'area di Pedara. Profondità diverse, percezione diversa. I due eventi hanno mostrato caratteristiche differenti: il primo sisma ha avuto un ipocentro a 3,7 chilometri di profondità, mentre il secondo è stato estremamente superficiale, con una profondità pari a zero chilometri.

