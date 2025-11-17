Scosse sull’Etna all’alba | due terremoti di magnitudo 2.6 e 2.4 svegliano i paesi etnei
ABBONATI A DAYITALIANEWS Registrati due eventi sismici a pochi minuti di distanza. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha rilevato due scosse di terremoto sull’Etna nella notte. La prima è stata registrata alle 04:36 con una magnitudo di 2.6 nella zona di Monte Fontana, nel territorio di Milo. La seconda, alle 05:30, ha raggiunto una magnitudo di 2.4 e si è verificata nell’area di Pedara. Profondità diverse, percezione diversa. I due eventi hanno mostrato caratteristiche differenti: il primo sisma ha avuto un ipocentro a 3,7 chilometri di profondità, mentre il secondo è stato estremamente superficiale, con una profondità pari a zero chilometri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Presto in libreria un romanzo sull’eco delle origini, sui legami che resistono e sulle scosse interiori che ci riportano alla verità. - facebook.com Vai su Facebook
#News ~ Un intensa attività sismica è in corso sull'Isola di #Cipro, dove in poche ore sono stati registrati tre terremoti di M 5.2, 4.7 e 5.3. Le due scosse principali sono state debolmente avvertite anche nel sud della Turchia, in Libano, Israele e Palestina. Vai su X
Terremoti Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.2 anche oggi. L’Ingv: “Sciame concluso, 55 sismi” - Si è concluso alle 10,38 di oggi, venerdì 3 ottobre, lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato nel pomeriggio di ieri, alle 16,38. Segnala fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei, 11 scosse in 48 ore/ Residenti zona flegrea spaventati: “Non si dorme più” - Terremoto Campi Flegrei, numerose scosse negli ultimi due giorni, con la popolazione locale spaventata: ecco cosa è successo in 48 ore Le ultime 48 ore sono state particolarmente intense nella zona ... ilsussidiario.net scrive
Campi Flegrei, due scosse lievi nel tardo pomeriggio - 11, un'altra meno di un'ora dopo, alle 18, leggermente più forte, magnitudo 2. Segnala rainews.it