Scontro tra un' automobile e una bici elettrica a Collecorvino ragazzo finisce in ospedale FOTO

Scontro tra un'automobile, una Opel Astra station wagon, e una bici elettrica, lungo la strada provinciale 151 (di competenza dell'Anas).Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 17 novembre intorno alle ore 17.In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto la vettura, condotta da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Scontro tra un'automobile e una bici elettrica a Collecorvino, ragazzo finisce in ospedale [FOTO]

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scontro tra un’auto e un bus con a bordo una cinquantina di studenti, stamani (mercoledì 29 ottobre) a Oderzo, in provincia di Treviso. Ad avere la peggio il conducente dell’automobile che è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 e a seguito - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra un'automobile e una bici elettrica a Collecorvino, ragazzo finisce in ospedale [FOTO] - Scontro tra un'automobile, una Opel Astra station wagon, e una bici elettrica, lungo la strada provinciale 151 (di competenza dell'Anas). Si legge su ilpescara.it

Auto e bici elettrica, scontro tra due conducenti termina in aggressione a colpi di taglierino - Nel tardo pomeriggio, lungo via Aniello Palumbo, un’auto e una bici elettrica stavano procedendo nello stesso senso ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Scontro tra auto e bicicletta: ciclista finisce in ospedale - Ennesimo incidente tra due e quattro ruote e ad avere la peggio si sa già chi è. Scrive laprovinciadibiella.it