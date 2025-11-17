Scompare il gatto Mimmo Proprietario accusa due vicini di averlo messo in un sacco e ucciso | il tribunale li assolve

FABRIANO – Il giallo di un gatto scomparso e poi ritenuto ucciso dai vicini di casa che lo avrebbero messo in un sacco di iuta per passarci sopra con un'automobile e un furgone fino a farlo morire. A risolverlo ci ha pensato il tribunale di Ancona nel processo dove erano imputati madre e figlio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Scompare il gatto Mimmo. Proprietario accusa due vicini di averlo messo in un sacco e ucciso: il tribunale li assolve

