Schlein | Musk guadagna mille miliardi di dollari e i suoi amici Meloni e Trump bloccano il salario minimo

“Non possiamo accettare un mondo in cui Elon Musk si dà uno stipendio di mille miliardi di dollari e i suoi amici, Meloni e Trump, bloccano il salario minimo per milioni di lavoratrici e lavoratori. Ho incontrato un ragazzo l’altro giorno che prendeva 3,50 euro in un ristorante, ha dovuto andare in Francia e in sei mesi è diventato il direttore e ne prende 2700. È qui che dobbiamo creare questa opportunità”. Lo ha detto Elly Schlein a Bari, in tour elettorale a sostegno del candidato presidente di centrosinistra della Regione Puglia Antonio Decaro. La segretaria del Pd è intervenuta anche sul costo dell’energia: “Abbiamo le bollette più care d’Europa, non lo dobbiamo accettare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Musk guadagna mille miliardi di dollari e i suoi amici Meloni e Trump bloccano il salario minimo”

Altre letture consigliate

“Una lager? Eccola, senza schiuma”. Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata accolta dal candidato alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, dietro il bancone della birreria Fuori Orario nel quartiere San Pio, a Bari. L’incontro rie - facebook.com Vai su Facebook

Le voci dal Palazzo, Meloni: “Con noi non ci sarà mai una patrimoniale”. Giorgetti: “Manovra? Ci massacrano, ma siamo nel giusto”. Schlein: “Non accetteremo mai un ... - Nel Palazzaccio della politica nel weekend si è litigato sulla manovra e sull’idea, paventata dalle opposizioni, o almeno ... Da blitzquotidiano.it

Schlein contro Giorgetti: «Basta favori a chi guadagna di più, bisogna ridistribuire le ricchezze» - Nuovo attacco della segretaria Pd sulla manovra: «Pressione fiscale più alta degli ultimi dieci anni». Si legge su msn.com

Tesla accorda a Musk 1.000 miliardi in azioni. È lo stipendio più alto della storia - Il via libera nonostante la spaccatura tra chi critica la gestione del milionario e chi teme che andando via ci sarebbe un tracollo ... Come scrive today.it