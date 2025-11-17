Schianto sulla A12 | come stanno i tre giovani gravemente feriti

Dall'ospedale San Martino di Genova arrivano alcuni aggiornamenti sulle condizioni dei tre ragazzi rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre sull'autostrada A12.Maxi schianto in autostrada: cinque feriti, tre giovanissimi in gravi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Schianto sulla A12: come stanno i tre giovani gravemente feriti

