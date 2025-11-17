Pradalunga. Sarebbero gravi le condizioni dell’uomo di 57 anni che lunedì mattina si è schiantato con la sua auto, un’Alfa Romeo Giulietta nera, contro un semaforo in via Grumelle. L’allarme è scattato all’alba, poco dopo le 6: sul posto in pochi minuti sono giunti i carabinieri della compagnia di Clusone, un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo e l’auto medica: dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente l’automobilista è stato stabilizzato e trasportato con la massima urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è arrivato in codice rosso. Ai militari dell’Arma il compito di ricostruire esattamente l’accaduto, ma al momento la dinamica è sconosciuta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Schianto contro un semaforo all’alba: grave un 57enne