Scelte di vita accesso alla PMA e stabilità economica spiegano i parti sempre più tardivi
I n molte città americane, nelle sale parto dove un tempo risuonavano pianti ininterrotti, oggi domina un silenzio nuovo. Non è immobilità: è attesa. L'attesa di donne che arrivano alla maternità più tardi, intorno ai 40 anni, spesso con un bagaglio di vita già pieno e un tempo biologico che sembra correre più in fretta del loro. Ed è proprio in questa sospensione che si nasconde la notizia: per la prima volta negli Stati Uniti, ma in Italia non è diverso, le donne che partoriscono a quarant'anni e oltre, superano quelle delle giovanissime. Un sorpasso che sta riscrivendo la demografia occidentale.
