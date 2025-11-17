Primo obiettivo minimo centrato per l’ Italia del beach volley con Claudia Scampoli e Giada Bianchi che sono riuscite ad approdare alla fase ad eliminazione diretta e quasi certamente (bisogna attendere il completamento di tutti i gironi) dovranno passare dal turno dei play-off tra le otto peggiori terze dei gironi in programma domani: le quattro vincenti accederanno ai sedicesimi di finale. Le azzurre non sono riuscite questa notte a sovvertire il pronostico contro le lettoni AnastasijaTina ma, soprattutto nel primo set, hanno giocato alla pari con le titolate avversarie sfiorando anche il successo a sorpresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scampoli/Bianchi: sconfitta dolce ad Adelaide! Azzurre alla seconda fase. Tra poco Gottardi/Orsi Toth