Sassi e olive i racconti amari ad ovest del Giordano un Convegno il 21 novembre
Arezzo, 17 novembre 2025 – “ Sassi e olive, i racconti amari ad ovest del Giordano”. Questo il titolo del Convegno che si terrà il 21 novembre, con inizio alle ore 20.45, presso la Sala Consiliare di Civitella a Badia al Pino, grazie alla partecipazione di “Un Ponte Per” e “Combatants for Peace”, e alla collaborazione del Comitato “Amici di Salomon Fiorentino”. L’iniziativa è parte del programma de L’Olio Novo 2025, rassegna e promozione dell’olio extravergine di qualità organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, giunta alla XXVIII edizione, che si è aperta il 16 novembre e che si concluderà l’8 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
