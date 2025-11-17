Sapri il pontile torna ai cittadini | liberato in 24 ore dopo la denuncia di Barbirotti AVS
A sole 24 ore dalla denuncia pubblica diffusa da Dario Barbirotti, candidato di AVS alle elezioni regionali, il pontile di Sapri, occupato abusivamente da privati che lo utilizzavano come rimessaggio di barche, è stato completamente ripulito e restituito alla collettività.Nel video denuncia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
