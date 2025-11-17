' Sapori in Borgo' piace Confesercenti | Un successo che ci proietta già all' edizione 2026

Pisatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un successo incredibile per il quale dobbiamo ringraziare i commercianti del centro storico che hanno subito creduto nel progetto e le oltre trenta aziende eccellenze del territorio che hanno presentato i loro prodotti. Adesso ci mettiamo già a lavoro per l’edizione 2026". Non nasconde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

