Sannio violazioni igienico-sanitarie | stop alla vendita in un noto negozio

Comunicato Stampa Sequestrati salame, prosciutto e caciocavallo privi di tracciabilità; titolare multato e attività sospesa fino al ripristino delle norme igienico-sanitarie Prosegue senza sosta l’impegno dei militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Benevento nel . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, violazioni igienico-sanitarie: stop alla vendita in un noto negozio

Altre letture consigliate

https://puntomagazine.it/2025/11/14/de-sisto-forza-italia-sannio-incoming-il-piano-dazione-per-favorire-la-rigenerazione-dei-borghi-sanniti-e-turismo/ - facebook.com Vai su Facebook

Sannio, stop a vendita in un esercizio commerciale: sequestrati carne e formaggi per violazioni igienico-sanitarie e prodotti privi di tracciabilità - Prosegue senza sosta l’impegno dei militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N. Secondo ntr24.tv

Carenze igienico-sanitarie in 30 supermercati. Blitz dei Nas - Oltre 21 tonnellate di alimenti, del valore 350mila euro, sequestrati e otto attività sospese per gravissime carenze igienico- Lo riporta rainews.it

Carenze igienico–sanitarie: un ristorante ed un supermercato sanzionati a Modena e nella Bassa - immagine di repertorio Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato m ... Scrive sassuolo2000.it