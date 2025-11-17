San Silvestro all' Agriturismo Gaspari di Camposilvano
Il 31 Dicembre l'Agriturismo Gaspari di Camposilvano vi aspetta per ciaspolare nella suggestiva Valle delle Sfingi accompagnati dalle guide di Emozioni in Movimento. Dopo un aperitivo nel bosco torneremo in agriturismo per il tradizionale cenone di Capodanno. Per info e prenotazioni chiamare allo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
