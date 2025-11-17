Samsung porta le patch di novembre sui modelli di punta delle ultime generazioni

Tuttoandroid.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova carrellata di aggiornamenti per Samsung che rilascia le patch di novembre su pieghevoli, smartphone e tablet delle ultime generazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung porta le patch di novembre sui modelli di punta delle ultime generazioni

© Tuttoandroid.net - Samsung porta le patch di novembre sui modelli di punta delle ultime generazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

samsung porta patch novembreSono ufficiali le patch di sicurezza di novembre 2025 Samsung - Le patch di novembre 2025 rafforzano la protezione dei dispositivi Galaxy e ribadiscono l’impegno di Samsung per un Android sempre più sicuro. Secondo tecnoandroid.it

samsung porta patch novembreSamsung aggiorna smartphone, tablet e smartwatch con One UI 8, versioni beta e nuove patch - Aggiornamenti per Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, Galaxy A17 5G e serie Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch5: ecco tutte le novità! Come scrive tuttoandroid.net

Samsung porta One UI sulle Smart TV grazie a Tizen 8.0 - L'update alla nuova versione di Tizen è in fase di distribuzione per le Smart TV di Samsung più recenti: include l'interfaccia One UI. punto-informatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Samsung Porta Patch Novembre