Samsung porta le patch di novembre sui modelli di punta delle ultime generazioni

Nuova carrellata di aggiornamenti per Samsung che rilascia le patch di novembre su pieghevoli, smartphone e tablet delle ultime generazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung porta le patch di novembre sui modelli di punta delle ultime generazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

?Cena con troppi ospiti e poco tempo? Nessun problema… il Forno Samsung ti salva la serata: Doppia porta -> due piatti insieme con tempi e temperature diverse Vapore naturale -> croccante fuori, succoso dentro Controllo da remoto e oltre 1000 ricet - facebook.com Vai su Facebook

Samsung porta il futuro del gaming e della tecnologia al Lucca Comics & Games 2025 dlvr.it/TPFfK1 #Samsung #Gaming #LuccaComics #Tecnologia #CloudGaming Vai su X

Sono ufficiali le patch di sicurezza di novembre 2025 Samsung - Le patch di novembre 2025 rafforzano la protezione dei dispositivi Galaxy e ribadiscono l’impegno di Samsung per un Android sempre più sicuro. Secondo tecnoandroid.it

Samsung aggiorna smartphone, tablet e smartwatch con One UI 8, versioni beta e nuove patch - Aggiornamenti per Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, Galaxy A17 5G e serie Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch5: ecco tutte le novità! Come scrive tuttoandroid.net

Samsung porta One UI sulle Smart TV grazie a Tizen 8.0 - L'update alla nuova versione di Tizen è in fase di distribuzione per le Smart TV di Samsung più recenti: include l'interfaccia One UI. punto-informatico.it scrive