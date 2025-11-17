Lanciamo l’osservatorio sull’islamizzazione, è la brillante idea del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che, a corto di argomenti per fare consensi elettorali, riaccende la paura attraverso la creazione del nemico esterno. E chi può mai scegliere? Ma noi musulmani! E’ chiaro, siamo il suo capro espiatorio preferito. Incapace di produrre qualsiasi ragionamento o decisione politica che possa risolvere quelli che sono i problemi dell’Italia – disoccupazione, lotta alla mafia, ai femminicidi e all’emorragia che ha portato centinaia di migliaia di italiani a emigrare all’estero – ha annunciato in pompa magna un osservatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini ci vuole studiare! Noi musulmani siamo la sua ossessione