Salvini accusa corruzione a Kiev e apre il dibattito sugli aiuti all’Ucraina

Scontro politico in Italia sugli aiuti a Kiev: Salvini critica la corruzione e mette in discussione l’invio di armi, mentre il Governo difende il sostegno militare e finanziario. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Salvini accusa corruzione a Kiev e apre il dibattito sugli aiuti all’Ucraina

