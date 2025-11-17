Sallusti | Stiamo decidendo a chi dare in mano il mondo | L' evento in diretta

Il futuro del movimento si annuncia come un processo quasi impercettibile. Si prefigura un'epoca in cui i treni non avranno più bisogno di rotaie, gli autobus saranno entità comunicanti e le metropolitane opereranno senza conducente. La mobilità dei prossimi vent'anni non sarà un semplice spostamento, ma si configurerà come una coreografia, un algoritmo, una forma di intelligenza distribuita. Nelle città, il tempo tornerà ad allungarsi, non per nostalgia, ma per una precisione millimetrica: l'arrivo avverrà solo quando necessario, la partenza solo se giustificata. L'energia si manifesterà in modo invisibile, catturata dal sole, dal vento e persino dai passi.

