Saccone | Troppi infortuni nel Napoli? Vanno rivalutati i carichi di lavoro

A Radio Marte è intervenuto l’ex preparatore atletico del Napoli Corrado Saccone. Queste le sue parole: Saccone: “L’infortunio fa parte del gioco, questa premessa è d’obbligo”. “L’infortunio fa parte del gioco, questa premessa è d’obbligo. Un determinato carico di lavoro può portare a prestazioni poco brillanti o a infortuni. Al Napoli ultimamente c’è questa negatività di diversi problemi. Quando ci sono tanti incidenti muscolari in genere, bisogna rivalutare tutti i carichi di lavoro che sono stati proposti ai calciatori, riformulando una nuova tabella di lavoro, anche in modo personalizzato, perché c’è chi assorbe meglio certi allenamenti e chi invece li soffre. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Saccone: “Troppi infortuni nel Napoli? Vanno rivalutati i carichi di lavoro”

