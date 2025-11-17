Sabato l’Atalanta a Napoli Palladino debutto di fuoco

Domani l’ Atalanta tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia iniziando concretamente a lavorare con il nuovo allenatore Raffaele Palladino e il suo staff, totalmente rinnovato rispetto a quello precedente guidato da Ivan Juric. Il 41enne tecnico campano, la scorsa settimana, ha diretto quattro sedute con appena nove giocatori di movimento e due portieri, meno di metà della squadra, senza 14 giocatori chiamati dalle rispettive nazionali. Dalla seduta di domani torneranno gli azzurri e altri giocatori impegnati domenica, come Lookman. Da mercoledì il gruppo tornerà ad essere al completo, al netto di qualche lungo viaggio intercontinentale per Kossounou e Sulemana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

