Roma Tel è l’alternativa a Zirkzee | operazione possibile sono in prestito secco

La Roma continua a spingere per rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio e mantiene vivo il dialogo con il Manchester United per Joshua Zirkzee. Come riportato da Il Messaggero, Frederic Massara è in contatto costante con i Red Devils per ottenere il via libera a un prestito con diritto di riscatto, formula che però non ha ancora trovato l’approvazione del club inglese. L’alternativa Tel. In caso di rallentamenti o di mancata apertura da parte dello United, la Roma ha già individuato una via parallela: Mathys Tel del Tottenham. In questo scenario, i giallorossi potrebbero chiudere soltanto per un prestito secco, senza opzione di riscatto, soluzione considerata percorribile come intervento d’emergenza per dare respiro al reparto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

