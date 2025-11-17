Roma ripresi scavi alla Casa del Jazz

9.24 Sono riprese le operazioni di scavo nel complesso della Casa del Jazz di Roma, dove si sospetta possano esseci i resti di Paolo Adinolfi, il magistrato romano scomparso nel 1994. Si scava in un punto dove sabato scorso sono stati già effettuati rilievi e scansioni. Sul posto Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. La Casa del Jazz, di proprietà del Comune, ha sede in una costruzione degli anni 30 che fu del boss della Banda della Magliana Enrico Nicoletti e fu poi confiscata, nel 2001. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

