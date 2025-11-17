Roma nuove soluzioni per l’attacco | Ferguson e Bailey pronti al rientro

La Roma si prepara a una settimana chiave in vista della trasferta contro la Cremonese, appuntamento che arriva in un momento di forte emergenza offensiva dovuta alle assenze di Dovbyk e Dybala. La ripresa degli allenamenti, prevista per domani pomeriggio a Trigoria dopo due giorni di riposo, consegnerà a Gasperini due notizie incoraggianti: Evan Ferguson e Leon Bailey sono ormai vicini al rientro. Come procedono i recuperi. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ferguson sta completando il percorso di recupero dopo la distorsione alla caviglia subita il 29 ottobre contro il Parma. L’irlandese ha alternato fisioterapia e potenziamento nelle ultime settimane e ora è a un passo dal ritorno tra i convocati, offrendo finalmente una soluzione aggiuntiva a un attacco che ha sofferto per numeri e rendimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

