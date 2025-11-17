Roma Carlo Verdone sindaco per un giorno per il suo 75° compleanno tour nella capitale fra Campidoglio e periferie | Amo la mia città - VIDEO

Nel giorno dei suoi 75 anni, Carlo Verdone veste simbolicamente i panni del sindaco: tra periferie, scuole, anziani e cantieri, una giornata dedicata all’amore per Roma Nel giorno del suo 75° compleanno, l'attore e comico Carlo Verdone è diventato sindaco per un giorno a Roma, sostituendo per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, Carlo Verdone sindaco per un giorno per il suo 75° compleanno, tour nella capitale fra Campidoglio e periferie: "Amo la mia città" - VIDEO

