Roma Carlo Verdone sindaco per un giorno per il suo 75° compleanno tour nella capitale fra Campidoglio e periferie | Amo la mia città - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno dei suoi 75 anni, Carlo Verdone veste simbolicamente i panni del sindaco: tra periferie, scuole, anziani e cantieri, una giornata dedicata all’amore per Roma Nel giorno del suo 75° compleanno, l'attore e comico Carlo Verdone è diventato sindaco per un giorno a Roma, sostituendo per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roma carlo verdone sindaco per un giorno per il suo 75176 compleanno tour nella capitale fra campidoglio e periferie amo la mia citt224 video

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, Carlo Verdone sindaco per un giorno per il suo 75° compleanno, tour nella capitale fra Campidoglio e periferie: "Amo la mia città" - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

roma carlo verdone sindacoCarlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni - L'attore romano, in compagnia del sindaco Roberto Gualtieri, presiederà la Giunta, farà un giro per Roma, interverrà in Consiglio comunale e riceverà la Lupa capitolina ... Riporta tg24.sky.it

roma carlo verdone sindacoCarlo Verdone sindaco di Roma per un giorno: “Non ho dormito per l’emozione. Ho dato qualche idea a Gualtieri” - In Campidoglio fra emozione e battute con Gualtieri: “Grazie di questo regalo”. Come scrive msn.com

roma carlo verdone sindacoOggi il regalo di Roma a Verdone, un giorno da sindaco come Sordi - L’attore festeggia oggi 75 anni: molti appuntamenti dall’aula Giulio Cesare in Campidoglio al centro anziani sulla Cassia ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Carlo Verdone Sindaco