Roma 27enne precipitato da b&b Il legale della famiglia | Escludiamo suicidio vogliamo verità

Periodicodaily.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La famiglia di Leonardo Fiorini esclude che il ragazzo possa essersi tolto la vita. "Escludiamo in maniera categorica il suicidio. Era un ragazzo pieno di vita e di interessi che non aveva mai manifestato alcun tipo di disagio. La famiglia vuole la verità", così l’avvocato Danilo Iafrate, legale della famiglia del 27enne morto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, 27enne precipitato da b&b. Il legale della famiglia: "Escludiamo suicidio, vogliamo verità" - La famiglia di Leonardo Fiorini esclude che il ragazzo possa essersi tolto la vita. Secondo reggiotv.it

Roma, 27enne precipitato da b&b: per gip “indizi non sufficienti per misura cautelare” - “Allo stato gli indizi di colpevolezza emersi a carico dell’indagato per l’omicidio di Leonardo Fiorini non sono sufficienti per l’applicazione di una misura cautelare ”. Si legge su padovanews.it

roma 27enne precipitato bampbPrecipitato da b&b a Roma, amico vittima indagato a piede libero per omicidio - I carabinieri hanno arrestato il 25enne David Stojanivic, nato ad Anzio e commesso in un negozio di abbigliamento. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 27enne Precipitato Bampb