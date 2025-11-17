Roma 27enne precipitato da b&b Il legale della famiglia | Escludiamo suicidio vogliamo verità
(Adnkronos) – La famiglia di Leonardo Fiorini esclude che il ragazzo possa essersi tolto la vita. "Escludiamo in maniera categorica il suicidio. Era un ragazzo pieno di vita e di interessi che non aveva mai manifestato alcun tipo di disagio. La famiglia vuole la verità", così l’avvocato Danilo Iafrate, legale della famiglia del 27enne morto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma, testimoni: colluttazione prima della caduta del 27enne a Monteverde @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio/arti…. Vai su X
Il gip di Roma ha convalidato il fermo di David Stojanovic, ma non ha emesso provvedimento di misura cautelare. Il giovane, quindi, è attualmente indagato a piede libero per l'omicidio di Leonardo Fiorini, il 27enne originario di Isola Liri, nel frusinate, morto - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 27enne precipitato da b&b. Il legale della famiglia: "Escludiamo suicidio, vogliamo verità" - La famiglia di Leonardo Fiorini esclude che il ragazzo possa essersi tolto la vita. Secondo reggiotv.it
Roma, 27enne precipitato da b&b: per gip “indizi non sufficienti per misura cautelare” - “Allo stato gli indizi di colpevolezza emersi a carico dell’indagato per l’omicidio di Leonardo Fiorini non sono sufficienti per l’applicazione di una misura cautelare ”. Si legge su padovanews.it
Precipitato da b&b a Roma, amico vittima indagato a piede libero per omicidio - I carabinieri hanno arrestato il 25enne David Stojanivic, nato ad Anzio e commesso in un negozio di abbigliamento. Si legge su tg24.sky.it