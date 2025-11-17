Robur da schiaffi! Un ko senza alibi Pecchia e Cecchi sono i ‘giustizieri’
SIENA 0 SAN DONATO T. 2 SIENA (3-2-2-3): Di Vincenzo; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic (30’ st Masini), Rossi (30’ st Loconte); Nardi, Noccioli (16’ st Lipari); Ciofi, Menghi, Vari (19’ st Palazzi). Panchina: Barbera, Lucas, Cavallari, Bellavigna, Tosini. Allenatore Bellazzini. SAN DONATO T. (4-3-3): Tampucci; Morelli, Alfani, Cecchi, Pecchia (25’ st Croce); Sardilli (36’ st Leonardi), Falconi (32’ st Cellai), Torrini; Nardella, Rotondo (18’ st Ciravegna), Doratiotto. Panchina: Gambassi, Calonaci, Morina, Palazzesi, Puppato. Allenatore Bonuccelli. Arbitro Kurti di Mestre (Conicella-Pallone). Reti: 15’ pt Pecchia, 92’ st Cecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
In due minuti l'Ascoli stende il Rimini Arriva la testa del campionato Ascoli e nel giro di trenta minuti prende due schiaffi tra il 36' e 28' con Damiani e Gori anche se i biancorossi partono bene tenendo il pallino del gioco e creando alcune ghiotte occasioni con - facebook.com Vai su Facebook
Il KO più brutale di sempre nel Power Slap, la folle disciplina in cui si tirano schiaffi senza difesa - Un video terrificante mostra uno dei KO più violenti mai visti nel Power Slap, la sedicente disciplina sportiva che consiste nel tirare schiaffi senza che l’avversario possa difendersi. Riporta fanpage.it