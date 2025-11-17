Robur da schiaffi! Un ko senza alibi Pecchia e Cecchi sono i ‘giustizieri’

Sport.quotidiano.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SIENA 0 SAN DONATO T. 2 SIENA (3-2-2-3): Di Vincenzo; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic (30’ st Masini), Rossi (30’ st Loconte); Nardi, Noccioli (16’ st Lipari); Ciofi, Menghi, Vari (19’ st Palazzi). Panchina: Barbera, Lucas, Cavallari, Bellavigna, Tosini. Allenatore Bellazzini. SAN DONATO T. (4-3-3): Tampucci; Morelli, Alfani, Cecchi, Pecchia (25’ st Croce); Sardilli (36’ st Leonardi), Falconi (32’ st Cellai), Torrini; Nardella, Rotondo (18’ st Ciravegna), Doratiotto. Panchina: Gambassi, Calonaci, Morina, Palazzesi, Puppato. Allenatore Bonuccelli. Arbitro Kurti di Mestre (Conicella-Pallone). Reti: 15’ pt Pecchia, 92’ st Cecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

robur da schiaffi un ko senza alibi pecchia e cecchi sono i 8216giustizieri8217

© Sport.quotidiano.net - Robur da schiaffi! Un ko senza alibi. Pecchia e Cecchi sono i ‘giustizieri’

Altre letture consigliate

Il KO più brutale di sempre nel Power Slap, la folle disciplina in cui si tirano schiaffi senza difesa - Un video terrificante mostra uno dei KO più violenti mai visti nel Power Slap, la sedicente disciplina sportiva che consiste nel tirare schiaffi senza che l’avversario possa difendersi. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Robur Schiaffi Ko Senza