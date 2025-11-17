Robbie Williams e il rischio di cecità da semaglutide L' endocrinologa Annamaria Colao | Sono casi davvero molto rari I soggetti più a rischio? Donne di età compresa fra i 40 e i 65 anni con diabete e pressione alta

Dopo le dichiarazioni del cantante britannico, che ha raccontato di soffrire di disturbi della vista a causa di un uso prolungato di semaglutide per dimagrire, abbiamo fatto il punto sul fenomeno e i rischi effettivi con la scienziata Annamaria Colao, vice presidente del Consiglio Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

