Ritrovo per pregiudicati Bar chiuso e licenza ritirata dalla questura

“Ritrovo per persone pregiudicate e pericolose”. Con questa motivazione il questore di Arezzo, Cristiano Tatarelli, ha sospeso la licenza di un bar del centro storico, il Facebar di piazza Guido Monaco.“Il provvedimento - si legge nella nota della questura di Arezzo - è scaturito a seguito di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “Ritrovo per pregiudicati”. Bar chiuso e licenza ritirata dalla questura

