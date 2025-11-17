Ritrovo per pregiudicati Bar chiuso e licenza ritirata dalla questura

Ritrovo per persone pregiudicate e pericolose". Con questa motivazione il questore di Arezzo, Cristiano Tatarelli, ha sospeso la licenza di un bar del centro storico, il Facebar di piazza Guido Monaco."Il provvedimento - si legge nella nota della questura di Arezzo - è scaturito a seguito di.

ritrovo per pregiudicati bar chiuso e licenza ritirata dalla questura

© Arezzonotizie.it - “Ritrovo per pregiudicati”. Bar chiuso e licenza ritirata dalla questura

