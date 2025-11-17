Ritorno di Conte a Castel Volturno gesto del tecnico verso la squadra | cos’è successo

Il Napoli torna a mettere benzina in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Gli azzurri vogliono riprendere in mano il proprio destino, dopo un ultimo periodo in chiaroscuro in cui hanno perso la vetta della classifica. Oggi Antonio Conte ha fatto il proprio ritorno a Castel Volturno per la seduta di allenamento in programma. Il tecnico dei partenopei intende tornare a ruggire e a difendere il titolo, motivo per cui avrebbe avviato un dialogo con il gruppo squadra. Conte torna a Napoli: faccia a faccia tra tecnico e squadra. Come confermato dall' ANSA, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha fatto ritorno a Castel Volturno dopo la settimana di permesso in concomitanza con la sosta per le nazionali.

