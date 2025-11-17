Ristori per il maltempo a Como quasi la metà dei fondi regionali | 585 mila euro tra Provincia e cinque Comuni

Quicomo.it | 17 nov 2025

Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per rimborsare, almeno in parte, le spese sostenute da Comuni e Province per affrontare le emergenze legate agli eventi calamitosi naturali del 2024 e del 2025 (fino al 30 giugno). Si tratta di costi di prima emergenza e di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

