Ristori per il maltempo a Como quasi la metà dei fondi regionali | 585 mila euro tra Provincia e cinque Comuni

Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per rimborsare, almeno in parte, le spese sostenute da Comuni e Province per affrontare le emergenze legate agli eventi calamitosi naturali del 2024 e del 2025 (fino al 30 giugno). Si tratta di costi di prima emergenza e di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ristori per il maltempo, a Como quasi la metà dei fondi regionali: 585 mila euro tra Provincia e cinque Comuni

