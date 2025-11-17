Riparte la rincorsa all’Europa Como mirino sul Toro Si ferma ancora Diao
Lunedì prossimo il Como giocherà a Torino, una partita fondamentale per continuare il sogno europeo. Fabregas dovrà fare però a meno di Diao, infortunatosi prima delle due partite amichevoli del suo Senegal. La federazione senegalese in un comunicato parla di lesione al bicipite femorale sinistro, senza specificare la causa e i tempi di recupero che verranno verificati dallo staff medico lariano. Stagione sfortunata per Diao, capocannoniere del Como lo scorso anno con 8 reti, in sole 15 partite, prima dell’infortunio al piede destro che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Vojvoda e Posh, invece, sono stati protagonisti, contro Slovenia e Cipro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il ritorno di Spalletti si avvicina e riparte la rincorsa verso l'allenatore ? con più punti della Serie A #TMdatabase #SerieA #Spalletti Vai su X
Il ritorno di Spalletti si avvicina e riparte la rincorsa verso l'allenatore ? con più punti della Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Riparte la rincorsa all’Europa. Como, mirino sul Toro. Si ferma ancora Diao - Lunedì prossimo il Como giocherà a Torino, una partita fondamentale per continuare il sogno europeo. Lo riporta msn.com
La scalata in classifica del Como riparte dalla Juve. Sulla strada di Fabregas anche il Napoli - Dopo due pareggi consecutivi contro Cremonese e Atalanta, il Como si ripresenta ai nastri di partenza della Serie A a ridosso delle big e con l'intenzione di guadagnare punti utili per salire in ... Secondo tuttomercatoweb.com