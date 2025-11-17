Lunedì prossimo il Como giocherà a Torino, una partita fondamentale per continuare il sogno europeo. Fabregas dovrà fare però a meno di Diao, infortunatosi prima delle due partite amichevoli del suo Senegal. La federazione senegalese in un comunicato parla di lesione al bicipite femorale sinistro, senza specificare la causa e i tempi di recupero che verranno verificati dallo staff medico lariano. Stagione sfortunata per Diao, capocannoniere del Como lo scorso anno con 8 reti, in sole 15 partite, prima dell’infortunio al piede destro che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Vojvoda e Posh, invece, sono stati protagonisti, contro Slovenia e Cipro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Riparte la rincorsa all'Europa. Como, mirino sul Toro. Si ferma ancora Diao